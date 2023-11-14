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Африканська збірна знялася з кваліфікації до ЧС-2026 за день до старту: що трапилося

Фото: Еритрейська збірна залишиться вдома (cecafaonline.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Еритреї пропустить відбірковий турнір до чемпіонату світу 2026 року під егідою Африканської конфедерації футболу через побоювання іміджевих втрат для держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Верблюди" відмовилися стартувати в кваліфікації через загрозу втечі футболістів. Еритрейська збірна з 15 листопада повинна була змагатися за вихід у наступний етап відбору з командами Марокко, Танзанії, Конго, Нігера та Замбії.

За відмовою Еритреї від участь у кваліфікаційному турнірі стоїть уряд країни. Держкомісар з питань культури та спорту Земеде Текле відкинув запит місцевої федерації на старт у відборі, побоюючись появи нових утікачів. За останні 15 років понад 60 футболістів стали "неповерненцями".

Із моменту проголошення Еритреєю незалежності в 1993 році країною керує президент Ісаяс Афеверкі. За даними правозахисних організацій, тамтешній політичний режим – один із найгірших на планеті. Еритрея на засіданнях Генасамблеї ООН голосує в унісон із Росією, зокрема з усіх питань щодо війни проти України.

Що відомо про футбольну збірну Еритреї

Керівна організація місцевого футболу – Еритрейська національна футбольна федерація. Асоціація стала членом КАФ і ФІФА в 1998 році.

Перший матч збірної Еритреї відбувся у 1992 році в Хартумі. "Червономорські хлопці" тоді розійшлися миром із Суданом (1:1). Найбільші перемоги в історії команди здобула в грудні 2019 року, коли розгромила Джибуті (3:0) та Кенію (4:1).

Збірна Еритреї жодного разу не виходила на Кубок африканських націй чи чемпіонат світу. Найпомітніший успіх команди – фінал Кубка КЕСАФА-2019 (турнір країн Східної та Центральної Африки), де еритрейці поступилися Уганді (0:3).

До слова, юнацька збірна Бразилії встановила рекорд чемпіонатів світу за ударами в напрямку воріт.

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