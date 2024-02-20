Африканська збірна не зможе використати держсимволіку на Олімпіаді: яка причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

За лічені місяці до старту Ігор-2024 Національний олімпійський комітет Анголи покараний WADA за невідповідність антидопінговим стандартам. Африканська держава не спромоглася вчасно внести необхідні зміни до законодавства.

Ще восени антидопінгові функціонери внесли Анголу до "списку спостереження" через неприйняття норм Усесвітнього антидопінгового кодексу 2021 року. Тоді місцевій антидопінговій організації надали 4 місяці для виправлення ситуації. У січні WADA сповістила Анголу та Філіппіни про невідповідність їхніх антидопінгових організацій.

Оскільки африканці не подали заперечення, то автоматично отримали санкції. Зокрема, НОК Анголи втратив привілеї щодо членства у WADA та фінансування від організації, а також проводити регіональні, континентальні чи світові першості в різних видах спорту. Головна ж заборона – на використання державної символіки (прапор, гімн) на міжнародній арені, зокрема і на Олімпіаді в Парижі.

Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Ігри триватимуть до 11 серпня. Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.