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Африканская сборная не сможет использовать госсимволику на Олимпиаде: какая причина

Луанда, Вторник 20 февраля 2024 15:29
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Африканская сборная не сможет использовать госсимволику на Олимпиаде: какая причина Фото: Ангольский флаг в соревнованиях Игр-2024 не будет появляться (facebook.com/TheAFCON)
Автор: Антон Федорцив

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило Анголе использовать национальные символы на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

За считанные месяцы до старта Игр-2024 Национальный олимпийский комитет Анголы наказан WADA за несоответствие антидопинговым стандартам. Африканское государство не смогло своевременно внести необходимые изменения в законодательство.

Еще осенью антидопинговые функционеры внесли Анголу в "список наблюдения" из-за непринятия норм Всемирного антидопингового кодекса 2021 года. Тогда местной антидопинговой организации предоставили 4 месяца для исправления ситуации. В январе WADA известила Анголу и Филиппины о несоответствии их антидопинговых организаций.

Поскольку африканцы не подали возражения, то автоматически получили санкции. В частности, НОК Анголы потерял привилегии по членству в WADA и финансирование от организации, а также проводить региональные, континентальные или мировые первенства в различных видах спорта. Главный же запрет – на использование государственной символики (флаг, гимн) на международной арене, в том числе и на Олимпиаде в Париже.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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WADA Ангола
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