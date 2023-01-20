Африка заощадить мільярди доларів завдяки стелі цін на нафту з Росії, - Мінфін США

Єллен сказала, що припинення війни буде найкращим способом допомогти світовій економіці. Але, за оцінками Мінфіну, стеля цін на російську нафту та нафтопродукти "Великої сімки" може заощадити 17 найбільшим нетто-імпортерам нафти 6 млрд доларів на рік.

Виступаючи в столиці Сенегалу Дакаре, на початку візиту до країн Африки, Єллен повідомила, що деякі країни з ринком, що формується, економлять ще більше, використовуючи цінову стелю для переговорів з Росією про вищі знижки, а Мінфін США закликає інших наслідувати приклад.

Єллен сказала, що Сполучені Штати працюють з африканськими лідерами над пом'якшенням збитків, завданих російською "незаконною та неспровокованою війною" проти України, яка поряд з COVID-19 уповільнила економічне зростання і ввела мільйони африканців у злидні та голод.

За словами Єллен, минулого року Вашингтон надав близько 13 млрд доларів у вигляді надзвичайної допомоги та продовольчої допомоги, а зараз створює американо-африканське стратегічне партнерство для задоволення короткострокових потреб у продовольстві понад 300 млн африканців.

Єллен, яка тривалий час критикує темпи зусиль Китаю щодо врегулювання заборгованості Замбії та інших країн, заявила, що важливо надати "своєчасні та комплексні" рішення, що дозволяють африканським економікам продовжувати робити важливі державні інвестиції.

"Ми вважаємо, що міжнародній спільноті, зокрема Китаю, необхідно забезпечити суттєве полегшення тягаря заборгованості, щоб допомогти країнам відновити свої позиції. Своєчасне полегшення тягаря заборгованості відповідає інтересам як боржників, так і кредиторів", - сказала вона.