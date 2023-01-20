Африка сэкономит миллиарды долларов благодаря потолку цен на нефть из России, - Минфин США

Йеллен сказала, что прекращение войны будет лучшим способом помочь мировой экономике. Но, по оценкам Минфина, потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты "Большой семерки" может сэкономить 17 крупнейшим нетто-импортерам нефти 6 млрд долларов в год.

Выступая в столице Сенегала Дакаре, в начале визита в страны Африки, Йеллен сообщила, что некоторые страны с формирующимся рынком экономят еще больше, используя ценовой потолок для переговоров с Россией о более высоких скидках, а Минфин США призывает других последовать примеру.

Йеллен сказала, что Соединенные Штаты работают с африканскими лидерами над смягчением ущерба, нанесенного российской "незаконной и неспровоцированной войной" против Украины, которая наряду с COVID-19 замедлила экономический рост и ввергла миллионы африканцев в нищету и голод.

По словам Йеллен, в прошлом году Вашингтон предоставил около 13 млрд долларов в виде чрезвычайной помощи и продовольственной помощи, а в настоящее время создает американо-африканское стратегическое партнерство для удовлетворения краткосрочных потребностей в продовольствии более 300 млн африканцев.

Йеллен, долгое время критикующая темпы усилий Китая по урегулированию задолженности Замбии и других стран, заявила, что важно предоставить "своевременные и комплексные" решения, позволяющие африканским экономикам продолжать делать важные государственные инвестиции.

"Мы считаем, что международному сообществу, в том числе Китаю, необходимо обеспечить существенное облегчение бремени задолженности, чтобы помочь странам восстановить свои позиции. Своевременное облегчение бремени задолженности отвечает интересам как должников, так и кредиторов", - сказала она.