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Африка сэкономит миллиарды долларов благодаря потолку цен на нефть из России, - Минфин США

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины особенно сильно бьет странам Африки, усугубляя проблемы с продовольственной безопасность и оказывая ненужное бремя на экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен сказала, что прекращение войны будет лучшим способом помочь мировой экономике. Но, по оценкам Минфина, потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты "Большой семерки" может сэкономить 17 крупнейшим нетто-импортерам нефти 6 млрд долларов в год.

Выступая в столице Сенегала Дакаре, в начале визита в страны Африки, Йеллен сообщила, что некоторые страны с формирующимся рынком экономят еще больше, используя ценовой потолок для переговоров с Россией о более высоких скидках, а Минфин США призывает других последовать примеру.

Йеллен сказала, что Соединенные Штаты работают с африканскими лидерами над смягчением ущерба, нанесенного российской "незаконной и неспровоцированной войной" против Украины, которая наряду с COVID-19 замедлила экономический рост и ввергла миллионы африканцев в нищету и голод.

По словам Йеллен, в прошлом году Вашингтон предоставил около 13 млрд долларов в виде чрезвычайной помощи и продовольственной помощи, а в настоящее время создает американо-африканское стратегическое партнерство для удовлетворения краткосрочных потребностей в продовольствии более 300 млн африканцев.

Йеллен, долгое время критикующая темпы усилий Китая по урегулированию задолженности Замбии и других стран, заявила, что важно предоставить "своевременные и комплексные" решения, позволяющие африканским экономикам продолжать делать важные государственные инвестиции.

"Мы считаем, что международному сообществу, в том числе Китаю, необходимо обеспечить существенное облегчение бремени задолженности, чтобы помочь странам восстановить свои позиции. Своевременное облегчение бремени задолженности отвечает интересам как должников, так и кредиторов", - сказала она.

Страны G7 и Австралия ввели верхний предел цен на нефть 5 декабря, запретив использование предоставляемых Западом услуг по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше 60 долларов за баррель. Еще одно ограничение на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, должно вступить в силу 5 февраля.

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