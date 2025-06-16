Афіша червня в Києві: Caribbean Club і Pepper’s Club запрошують на джаз, стендап, театральні вечори та концерти

У червні кияни й гості столиці можуть розраховувати на щільний культурний графік. Одразу два культові клуби - Caribbean Club та Pepper’s Club - пропонують десятки подій: від джазових вечорів і благодійного стендапу до вар’єте, диско-паті та музики кіно.
РБК-Україна зібрало найцікавіше.
16 червня - Summer Jazz
Вечір джазових хітів у виконанні Kyiv Jazz Quintet. У програмі - композиції ФренкаСінатри, Нета Кінг Коула, Тоні Бенетта та інших легенд. Атмосфера клубу й живе звучання створять справжній джазовий настрій.
17 та 24 червня - БАМ QUIZ
Інтелектуальна гра з раундами на логіку, кмітливість і гумор. Формат паб-квізу, участь можуть брати як команди, так і соло-гравці.
18 червня - Jazz in Kyiv Band із програмою Viva Latina
Авторський вечір Олексія Когана, присвячений латинському джазу: музика Куби, Бразилії та Аргентини, живе виконання та експертна подача.
19 та 26 червня - благодійні концерти #НаШапку
Концерти на підтримку благодійного фонду "СВОЇ" для закупівлі імплантів пораненим захисникам.
19 червня - виступ гурту Epolets, 26 червня - Валерій Харчишин та ODYN з акустичним сетом.
Вхід вільний, збір донатів і аукціони під час заходів.
22 та 29 червня - Королі Трібʼютів
Щонедільна серія концертів з хітами світових зірок.
22 червня - пісні Еда Ширана у виконанні Jack London,
29 червня - шоу Tarantino Music Show з саундтреками до культових фільмів Квентіна Тарантіно.
30 червня - вечір Оззі Осборна
Гурт Pentagon виконає хіти рок-легенди - від "Crazy Train" до "Paranoid".
Також у клубі відбудуться танцювальні вечори з живим звуком і вільним входом:
• 20 червня - No Comments
• 21 червня - Tokyo
• 27 червня - Pentagon
• 28 червня - F.L.I.R.T live band
18, 21, 25, 28 червня - театр "Чорний Квадрат"
Популярні постановки про життя, стосунки та секс:
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20 червня - "Двоє оголених чоловіків"
Вистава з Олексієм Вертинським і Людмилою Смородіною. Глядачів чекають гумор, абсурд і несподівані повороти сюжету.
21 та 28 червня - Caribbean Disco Party
Танцювальна класика від гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., REAL, NO COMMENTS та DJ Mustafaev. Програма - хіти останніх десятиліть.
22 червня - Kyiv Jazz Quintet: Net King Cole Night
Легендарні пісні "Unforgettable", "L-O-V-E" та інші у живому виконанні джазового колективу.
24 червня - благодійний стендап "УДАчники"
Виступи Романа Щербана, Святослава Загайкевича та Дмитра Тютюна. Усі кошти - на підтримку аеророзвідки Української Добровольчої Армії.
26 червня - 20-річчя гурту AVIATOR
Ювілейний концерт з хітами, новими дуетами та сюрпризами. Гості - Kvitka Gaevska, VINOKUROVA та інші.
27 червня - вар’єте-шоу "Рояль"
Мюзикл у форматі дінер-шоу з номерами від хореографів "Танців з зірками", виступом Lida Lee, святковою атмосферою та пляшкою вина у кожному квитку.
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