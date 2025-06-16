Афіша червня в Києві: Caribbean Club і Pepper’s Club запрошують на джаз, стендап, театральні вечори та концерти

Pepper’s Club: живий звук щодня

16 червня - Summer Jazz

Вечір джазових хітів у виконанні Kyiv Jazz Quintet. У програмі - композиції ФренкаСінатри, Нета Кінг Коула, Тоні Бенетта та інших легенд. Атмосфера клубу й живе звучання створять справжній джазовий настрій.

Афіша на червень у Pepper’s Club

17 та 24 червня - БАМ QUIZ

Інтелектуальна гра з раундами на логіку, кмітливість і гумор. Формат паб-квізу, участь можуть брати як команди, так і соло-гравці.

18 червня - Jazz in Kyiv Band із програмою Viva Latina

Авторський вечір Олексія Когана, присвячений латинському джазу: музика Куби, Бразилії та Аргентини, живе виконання та експертна подача.

Афіша на червень у Pepper’s Club

19 та 26 червня - благодійні концерти #НаШапку

Концерти на підтримку благодійного фонду "СВОЇ" для закупівлі імплантів пораненим захисникам.

Афіша на червень у Pepper’s Club

19 червня - виступ гурту Epolets, 26 червня - Валерій Харчишин та ODYN з акустичним сетом.

Вхід вільний, збір донатів і аукціони під час заходів.

Афіша на червень у Pepper’s Club

22 та 29 червня - Королі Трібʼютів

Щонедільна серія концертів з хітами світових зірок.

22 червня - пісні Еда Ширана у виконанні Jack London,

Афіша на червень у Pepper’s Club

29 червня - шоу Tarantino Music Show з саундтреками до культових фільмів Квентіна Тарантіно.

30 червня - вечір Оззі Осборна

Гурт Pentagon виконає хіти рок-легенди - від "Crazy Train" до "Paranoid".

Афіша на червень у Pepper’s Club

Також у клубі відбудуться танцювальні вечори з живим звуком і вільним входом:

• 20 червня - No Comments

• 21 червня - Tokyo

• 27 червня - Pentagon

• 28 червня - F.L.I.R.T live band

Caribbean Club: вистави, вар’єте, концерти

18, 21, 25, 28 червня - театр "Чорний Квадрат"

Популярні постановки про життя, стосунки та секс:

"Абетка сексу від А до Я"

"Попередні пестощі"

"Гола правда"

"Хто кого хоче…?"

Знижка 10% за промокодом KVADRAT10.

Афіша на червень у Caribbean Club

20 червня - "Двоє оголених чоловіків"

Вистава з Олексієм Вертинським і Людмилою Смородіною. Глядачів чекають гумор, абсурд і несподівані повороти сюжету.

Афіша на червень у Caribbean Club

21 та 28 червня - Caribbean Disco Party

Танцювальна класика від гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., REAL, NO COMMENTS та DJ Mustafaev. Програма - хіти останніх десятиліть.

Афіша на червень у Caribbean Club

22 червня - Kyiv Jazz Quintet: Net King Cole Night

Легендарні пісні "Unforgettable", "L-O-V-E" та інші у живому виконанні джазового колективу.

Афіша на червень у Caribbean Club

24 червня - благодійний стендап "УДАчники"

Виступи Романа Щербана, Святослава Загайкевича та Дмитра Тютюна. Усі кошти - на підтримку аеророзвідки Української Добровольчої Армії.

Афіша на червень у Caribbean Club

26 червня - 20-річчя гурту AVIATOR

Ювілейний концерт з хітами, новими дуетами та сюрпризами. Гості - Kvitka Gaevska, VINOKUROVA та інші.

Афіша на червень у Caribbean Club

27 червня - вар’єте-шоу "Рояль"

Мюзикл у форматі дінер-шоу з номерами від хореографів "Танців з зірками", виступом Lida Lee, святковою атмосферою та пляшкою вина у кожному квитку.

Афіша на червень у Caribbean Club