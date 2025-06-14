Яскраві кадри з Маршу Рівності в Києві: як пройшла акція за права ЛГБТ+

У центрі Києва відбувся Марш Рівності за права одностатевих пар. В акції взяли участь військові, митці, активісти, посли.

Як пройшла акція за права ЛГБТ+ у центрі Києва, розповідає і показує РБК-Україна.

У Києві пройшов Марш Рівності

Марш розпочався о дев'ятій годині біля музею Києва. Далі учасники рушили через центр столиці.

Учасники маршу закликають державу звернути увагу на захист ЛГБТК-спільноти. Люди закликають до ухвалення законів про боротьбу з проявами дискримінації та про цивільні партнерства.

У марші взяли участь ЛГБТК-військові, активісти та дипломати. Були присутні також представники Євросоюзу в Україні та посол ЄС Катаріна Матернова.

Марш Рівності у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Цьогорічний марш пройшов під гаслом "Разом за рівність та перемогу" і учасники акцентують на потрібні законодавчі зміни. А саме: легалізацію цивільних партнерств і захист віл злочинів на ґрунті ненависті.

Варто додати, що це перший марш, де поєднується правозахисна акція з підтримкою військових, які ідентифікують себе як ЛГБТК.

Марш рівності у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники провели марш з максимально підвищеними вимогами до безпеки - він тривав 30 хвилин і люди переміщалися між двома укриттями в час, коли ймовірність обстрілів мінімальна.

"Ми виходимо на вулиці, щоб наголосити: Рівність має бути захищена законом. Ми вимагаємо прийняття законодавства, яке гарантуватиме правовий захист для ЛГБТК людей, включаючи заходи боротьби з дискримінацією та юридичне визнання цивільних партнерств", - йдеться у маніфесті учасників маршу.