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В Афинах произошли столкновения между студентами и полицейскими

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 14:03
Фото: беспорядки в Афинах (witter.comKRIS6N)
Фото: беспорядки в Афинах (witter.comKRIS6N)

Полицейские против студентов использовали слезоточивый газ

В понедельник, 29 октября, в центре Афин произошли столкновения между полицией и студентами, которые протестовали против закона направленного на изменение порядка обучения в лицеях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Протестующие бросали камни и "коктейли Молотова" в сторону полиции. В ответ, полицейские распылили слезоточивый газ. Инцидент произошел во время шествия студентов в парламент, протестуя против законопроекта.

 

Отметим, ранее сообщалось, что сорок пять человек были ранены в результате беспорядков на матче девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской "Боруссией" и берлинской "Гертой".

Как сообщается, беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области на матче местной футбольной команды с киевским "Динамо" фанаты устроили столкновения с полицией, есть задержанные.

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