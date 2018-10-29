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В Афінах відбулися зіткнення між студентами і поліцією

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 14:03
Фото: заворушення в Афінах (witter.comKRIS6N)
Фото: заворушення в Афінах (witter.comKRIS6N)

Поліцейські проти студентів використовували сльозогінний газ

У понеділок, 29 жовтня, у центрі Афін сталися зіткнення між поліцією і студентами, які протестували проти закону, спрямованого на зміну порядку навчання в ліцеях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Протестувальники кидали каміння та "коктейлі Молотова" у бік поліції. У відповідь поліцейські розпилили сльозогінний газ. Інцидент стався під час ходи студентів до парламенту, протестуючи проти законопроекту.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що сорок п'ять чоловік було поранено в результаті безладдя на матчі дев'ятого туру чемпіонату Німеччини з футболу між дортмундською "Боруссією" і берлінською "Гертою".

Як повідомляється, заворушення виникли як на трибунах, так і в туалетах. Уболівальники гостьової команди по ходу матчу конфліктували з поліцією, фанати були озброєні держаками від прапорів. На гостьових секторах також була використана піротехніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області на матчі місцевої футбольної команди з київським "Динамо" фанати влаштували сутички з поліцією, є затримані.

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