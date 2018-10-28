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В результате беспорядков на футбольном матче в Дортмунде пострадали более 40 человек

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 05:02
Фото: полиция Германии (из открытых источников)
Фото: полиция Германии (из открытых источников)

Инцидент произошел на матче чемпионата Германии

Сорок пять человек ранены в результате беспорядков на матче девятого тура чемпионата Германии по футболу между дортмундской "Боруссией" и берлинской "Гертой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как сообщается, беспорядки возникли как на трибунах, так и в туалетах. Болельщики гостевой команды по ходу матча конфликтовали с полицией, фанаты были вооружены древками от флагов. На гостевых секторах также была использована пиротехника. В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей.

Всего пять полицейских получили ранения. О том, сколько участников инцидента было задержано, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области на матче местной футбольной команды с киевским "Динамо" фанаты устроили столкновения с полицией, есть задержанные.

После задержания нескольких болельщиков "Динамо" на их защиту бросились ультрас обеих команд, в сторону полицейских, в том числе, полетели камни.

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