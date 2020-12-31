В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина

Вчера вечером в городке Аспропиргос севернее Афин (Греция) произошли беспорядки из-за того, что в районе продлили локдаун до 6 января. В них участвовали около 100 человек, бросавших в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает местное издание aspropyrgosnews.gr.

Как сообщается, противники карантина собрались сначала на мирную демонстрацию, которую показали и в прямом эфире местного телеканала, а затем часть участников стала забрасывать полицию коктейлями Молотова.

"Район превратился в поле боя. В течение примерно 10 минут слышались непрерывные взрывы коктейлей Молотова. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу", - сообщает издание.

Отмечается, что полный карантин был введён 17 декабря на неделю в трех районах столичной области Аттика: в Аспропиргосе, Элевсине и Мандре в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом. После этого власти продлили чрезвычайные меры, сначала до 30 декабря, затем - до 6 января.

Напомним, ранее в Праге (Чехия) протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки.

Тогда полиция задержала более 150 человек. В результате столкновений пострадали около 20 полицейских.