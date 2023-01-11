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В Афінах помер останній король Греції

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Афіни, Середа 11 січня 2023 09:08
В Афінах помер останній король Греції Фото: останній король Греції Костянтин II (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній і останній король Греції Костянтин II помер у віці 82 років. Він пішов з життя у вівторок, 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними ЗМІ, Костянтин помер пізно ввечері у палаті інтенсивної терапії приватної лікарні "Гігея" в Афінах. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок інсульту.

Що відомо про останнього короля Греції

Костянтин народився 2 червня 1940 року у сім'ї принца Павла, спадкоємця престолу. Покійний британський принц Філіп, герцог Единбурзький і чоловік королеви Єлизавети, був його дядьком.

Він вступив на престол у 23-річному віці, ставши перед цим олімпійським чемпіоном з вітрильного спорту. Костянтин мав велику популярність, але за рік втратив підтримку греків через участь у політичних іграх. Вони призвели до повалення союзу уряду тодішнього прем'єр-міністра Георгіоса Папандреу.

Вихід кількох депутатів з правлячої партії називають у Греції як "відступництво". Події того часу дестабілізували конституційний порядок і призвели до військового перевороту у 1967 році. Костянтин вступив у конфлікт з військовими лідерами і був змушений втекти з країни. Він пробув у вигнанні декілька десятиліть.

Останні роки свого життя останній король Греції провів у Пелопоннесі та Афінах.

Нагадаємо, британська королева Єлизавета II померла на 96-му році свого життя 8 вересня у сімейному колі в замку Балморал.

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