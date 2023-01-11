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В Афинах умер последний король Греции

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Афины, Среда 11 января 2023 09:08
В Афинах умер последний король Греции Фото: последний король Греции Константин II (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший и последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет. Он ушел из жизни во вторник, 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным СМИ, Константин скончался поздно вечером в палате интенсивной терапии частной больницы "Гигея" в Афинах. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность в результате инсульта.

Что известно о последнем короле Греции

Константин родился 2 июня 1940 года в семье принца Павла, наследника престола. Покойный британский принц Филипп, герцог Эдинбургский и муж королевы Елизаветы, был его дядей.

Он вступил на престол в 23-летнем возрасте, став перед этим олимпийским чемпионом по парусному спорту. Константин пользовался большой популярностью, но через год потерял поддержку греков из-за участия в политических играх. Они привели к свержению союза правительства тогдашнего премьер-министра Георгиоса Папандреу.

Выход нескольких депутатов из правящей партии называют в Греции как "отступничество". События того времени дестабилизировали конституционный порядок и привели к военному перевороту в 1967 году. Константин вступил в конфликт с военными лидерами и был вынужден бежать из страны. Он пробыл в изгнании несколько десятилетий.

В последние годы своей жизни последний король Греции провел в Пелопоннесе и Афинах.

Напомним, британская королева Елизавета II скончалась на 96-м году своей жизни 8 сентября в семейном кругу в замке Балморал.

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