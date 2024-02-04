В Афінах біля будівлі міністерства вибухнула бомба

За даними Антитерористичної служби Греції, відповідальність за вибух взяла на себе організація місцевих анархістів "Революційно-класова самооборона". Наразі тримає розслідування обставин події.

За оцінками піротехніків, при нинішньому випадку було закладено вибухівку від 3 до 5 кг. Потужність бомби була великою, що можна побачити на відеозаписі з камер.

В результаті вибуху на місці утворилася невелика воронка. У будівлі міністерства були вибиті вікна до 5-го поверху, аналогічні пошкодження завдано навколишнім будівлям.

Вибух стався близько пів на другу ночі за місцевим часом. Також зазначається, що за сорок хвилин до цього був телефонний дзвінок до редакції із попередженням про те, що біля міністерства закладено вибуховий пристрій.

Це вже другий напад за півтора місяця після встановлення вибухового пристрою в штаб-квартирі у Кайсаріані, а також у Міністерстві захисту громадян і EL.AS. Правоохоронці припускають, що ці випадки пов'язані між собою.

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