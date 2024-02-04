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В Афинах возле здания министерства взорвалась бомба

Фото: место взрыва в Афинах (kathimerini.gr)
Автор: Владимир Костырин

В Афинах (Греция) в ночь на 4 февраля возле здания Министерства труда и социальной защиты сдетонировало самодельное взрывное устройство. Никто из людей не пострадал, но было повреждено строение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

По данным Антитеррористической службы Греции, ответственность за взрыв взяла на себя организация местных анархистов "Революционно-классовая самооборона". В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

По оценкам пиротехников, при нынешнем случае была заложена взрывчатка от 3 до 5 кг. Мощность бомбы была велика, что можно увидеть на видеозаписи с камер.

В результате взрыва на месте образовалась небольшая воронка. В здании министерства были выбиты окна до 5-го этажа, аналогичные повреждения нанесены зданиям поблизости.

Взрыв произошел около половины второго ночи по местному времени. Также отмечается, что за сорок минут до этого находился телефонный звонок в редакцию с предупреждением о том, что возле министерства заложено взрывное устройство.

Это уже второе нападение через полтора месяца после установки взрывного устройства в штаб-квартире в Кайсариане, а также в Министерстве защиты граждан и EL.AS. Правоохранители предполагают, что эти случаи связаны между собой.

Напомним, что случаи закладки самодельных взрывных устройств в Греции возле правительственных учреждений происходят не редко. Так, почти ровно десять лет назад произошел взрыв из-за подобной бомбы возле здания бюро министра внутренних дел страны.

В ночь на 15 января неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство у здания бюро министра внутренних дел Греции, сообщает телеканал ZDF.

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ГрецияВзрывАфины