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Афганский самолет разбился в Узбекистане после удара системы ПВО

Автор: РБК-Украина

Катастрофа афганского самолета в Узбекистане произошла из-за того, что по нему сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Самолет пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazeta.uz.

Сообщается, что военный самолет из Афганистана, который разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, был остановлен силами ПВО узбекской армии. В Министерстве обороны прямо не говорят, был ли афганский самолет сбит.

В то же время ведомство подтвердило, что проводится расследование. По предварительным данным жертв нет.

Отметим, ранее сообщалось о падении афганского самолета на юге Узбекистана. Также известно, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы. А пассажирам якобы удалось покинуть падающий самолет с помощью парашютов.

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УзбекистанАфганистан