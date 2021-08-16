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Афганський літак розбився в Узбекистані після удару системи ППО

Автор: РБК-Україна

Катастрофа афганського літака в Узбекистані сталася через те, що по ньому спрацювали системи протиповітряної оборони (ППО). Літак намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gazeta.uz.

Повідомляється, що військовий літак з Афганістану, який розбився в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області, був зупинений силами ППО узбецької армії. У Міністерстві оборони прямо не говорять, чи було афганський літак збито.

Водночас відомство підтвердило, що проводиться розслідування. За попередніми даними жертв немає.

Зазначимо, раніше повідомлялося про падіння афганського літака на півдні Узбекистану. Також відомо, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані. А пасажирам нібито вдалося покинути падаючий літак за допомогою парашутів.

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