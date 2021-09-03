Афганских женщин принуждают к браку с целью покинуть страну, - CNN

Официальные лица США уведомили Государственный департамент о том, что многих афганских женщин заставяли выйти замуж, для того чтобы эвакуироваться из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что некоторые афганские женщины и девушки, размещенные в одном из эвакуационных центров ОАЭ, сообщили, что их семьи вынудили их выйти замуж за пределами аэропорта в Кабуле, чтобы они могли сбежать из захваченного "Талибаном" Афганистана.

Кроме того, семьи платили тысячи долларов мужчинам, чтобы они женились или выступали в качестве мужей.