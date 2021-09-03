Афганских женщин принуждают к браку с целью покинуть страну, - CNN
Официальные лица США уведомили Государственный департамент о том, что многих афганских женщин заставяли выйти замуж, для того чтобы эвакуироваться из Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что некоторые афганские женщины и девушки, размещенные в одном из эвакуационных центров ОАЭ, сообщили, что их семьи вынудили их выйти замуж за пределами аэропорта в Кабуле, чтобы они могли сбежать из захваченного "Талибаном" Афганистана.
Кроме того, семьи платили тысячи долларов мужчинам, чтобы они женились или выступали в качестве мужей.
Источники издания сообщили, что США опеспокоены такой ситуацией. Американские дипломаты в ОАЭ будут инструктировать сотрудников центра по выявлению потенциальных жертв торговли людьми. Государственный департамент США будет координировать свои действия с Министерством внутренней безопасности и Министерством обороны.