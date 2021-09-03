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Афганских женщин принуждают к браку с целью покинуть страну, - CNN

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Афганистан, Пятница 03 сентября 2021 11:39
Афганских женщин принуждают к браку с целью покинуть страну, - CNN Фото: семьи женщин заставляют их выходить замуж (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Официальные лица США уведомили Государственный департамент о том, что многих афганских женщин заставяли выйти замуж, для того чтобы эвакуироваться из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что некоторые афганские женщины и девушки, размещенные в одном из эвакуационных центров ОАЭ, сообщили, что их семьи вынудили их выйти замуж за пределами аэропорта в Кабуле, чтобы они могли сбежать из захваченного "Талибаном" Афганистана.

Кроме того, семьи платили тысячи долларов мужчинам, чтобы они женились или выступали в качестве мужей.

Источники издания сообщили, что США опеспокоены такой ситуацией. Американские дипломаты в ОАЭ будут инструктировать сотрудников центра по выявлению потенциальных жертв торговли людьми. Государственный департамент США будет координировать свои действия с Министерством внутренней безопасности и Министерством обороны.

Напомним, что "Талибан" планирует разрешить женщинам выходить на улицы без сопроваждения мужчин.

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