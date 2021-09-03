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Афганських жінок примушують до шлюбу з метою покинути країну, - CNN

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Афганістан, П'ятниця 03 вересня 2021 11:39
Афганських жінок примушують до шлюбу з метою покинути країну, - CNN Фото: сім'ї жінок змушують їх виходити заміж (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Офіційні особи США повідомили Державний департамент про те, що багатьох афганських жінок змушували вийти заміж, для того щоб евакуюватися з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що деякі афганські жінки і дівчата, розміщені в одному з евакуаційних центрів ОАЕ, повідомили, що їх сім'ї змусили їх вийти заміж за межами аеропорту в Кабулі, щоб вони могли втекти із захопленого "Талібаном" Афганістану.

Крім того, сім'ї платили тисячі доларів чоловікам, щоб вони одружувалися або виступали в якості чоловіків.

Джерела видання повідомили, що США стурбовані такою ситуацією. Американські дипломати в ОАЕ будуть інструктувати співробітників центру з виявлення потенційних жертв торгівлі людьми. Державний департамент США координуватиме свої дії з Міністерством внутрішньої безпеки та Міністерством оборони.

Нагадаємо, що "Талібан" планує дозволити жінкам виходити на вулиці без супроводу чоловіків.

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