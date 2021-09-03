Афганських жінок примушують до шлюбу з метою покинути країну, - CNN

Офіційні особи США повідомили Державний департамент про те, що багатьох афганських жінок змушували вийти заміж, для того щоб евакуюватися з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що деякі афганські жінки і дівчата, розміщені в одному з евакуаційних центрів ОАЕ, повідомили, що їх сім'ї змусили їх вийти заміж за межами аеропорту в Кабулі, щоб вони могли втекти із захопленого "Талібаном" Афганістану.

Крім того, сім'ї платили тисячі доларів чоловікам, щоб вони одружувалися або виступали в якості чоловіків.