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Афганские военные перешли границу с Узбекистаном и обратились за помощью

Автор: Артур Родивилов

Группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном. Они попросили убежища.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на МИД Узбекистана.

По данным дипломатического ведомства, узбекские пограничники организовали временное размещение перешедших границу афганских военных, предоставили питание и оказали медицинскую помощь раненым.

"Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - заявили в узбекском МИД

Ранее стало известно, что американские войска прибыли в Кабул для оказания помощи в эвакуации.

Тем временем талибы приблизились к афганской столице, захватив ключевой город в 70 километрах от столицы - Пули-Алам. Он считается ключевым плацдармом для потенциального нападения на Кабул.

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Афганистан