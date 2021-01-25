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Афганская авиация уничтожила восемь боевиков "Талибана"

Автор: Даша Харченко

В результате удара военной авиации на западе Афганистана были убиты восемь боевиков движения Талибан. Как признают афганские военные, некоторым боевикам после авиаудара удалось сбежать.

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Об этом сообщает Синьхуа.

Боевая авиация в афганской армии нанесла удары по убежищу талибов в районе Бала Булук провинции Фарах на западе Афганистана, где собралась группа боевиков, чтобы разработать план нападения на силовиков в этом районе. Вследствие удара восемь талибов погибли на месте, еще пять получили ранения.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства относительно разрыва связей с террористическими группами.

Ранее США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

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