Афганская авиация уничтожила восемь боевиков "Талибана"

В результате удара военной авиации на западе Афганистана были убиты восемь боевиков движения Талибан. Как признают афганские военные, некоторым боевикам после авиаудара удалось сбежать.

Об этом сообщает Синьхуа.

Боевая авиация в афганской армии нанесла удары по убежищу талибов в районе Бала Булук провинции Фарах на западе Афганистана, где собралась группа боевиков, чтобы разработать план нападения на силовиков в этом районе. Вследствие удара восемь талибов погибли на месте, еще пять получили ранения.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства относительно разрыва связей с террористическими группами.

Ранее США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.