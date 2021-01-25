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Афганська авіація знищила вісім бойовиків "Талібану"

Автор: Даша Харченко

Внаслідок удару військової авіації на заході Афганістану було вбито вісім бойовиків руху Талібан. Як визнають афганські військові, деяким бойовикам після авіаудару вдалося втекти.

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Про це повідомляє Сіньхуа.

Бойова авіація афганської армії завдала ударів по укриттю талібів в районі Бала Булук провінції Фарах на заході Афганістану, де зібралася група бойовиків, щоб розробити план нападу на силовиків у цьому районі. Внаслідок удару вісім талібів загинули на місці, ще п'ятеро отримали поранення.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

Раніше США закликали американських громадян покинути територію Афганістану. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Прогноз погоди
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Новини України ТалібанАфганистан