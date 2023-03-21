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У Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загиблі

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Афганістан, Вівторок 21 березня 2023 23:10
У Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загиблі Фото: у Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сейсмологи зафіксували потужний землетрус регіоні Гіндукуш в Афганістані ввечері вівторка, 21 березня. Його магнітуда склала 6,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

За попередніми даними, епіцентр землетрусу було зафіксовано за 40 кілометрів на південний схід від Джурма в регіоні Гіндукуш в Афганістані. При цьому підземні поштовхи відчували жителі сусідніх Узбекистану, Казахстану, Пакистану та Індії.

За словами речника уряду Афганістану Забіхуллах Муджахід, всі медичні центри було переведено в стан підвищеної готовності.

Пізніше метеорологічний департамент Пакистану повідомив про афтершоки магнітудою 3,7 в районі Гіндукуш, вони відчувались уздовж кордону країни з Афганістаном.

У Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загибліФото: у Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів (twitter.com/pmdgov)

Однак пізніше стало відомо про двох загиблих у Пакістані. Окрім цього понад 20 будинків зазнали пошкоджень через поштовхи.

"10-річна дівчинка у Сваті та 24-річний чоловік у Нижньому Дирі загинули, коли обвалилися стіни їхніх будинків", - сказано в повідомлення.

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва понад 300 людей отримали поранення - з них 15 отримали легкі травми, а понад 200 людей втратили свідомість внаслідок поштовхів.

У Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загибліУ Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загиблі

Нагадаємо, 14 березня біля узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

Крім того, 12 березня в Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

Додамо, що 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 бала.

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