Таліби здійснили рейд на жіночу радіостанцію в Афганістані та заарештували співробітників

Влада "Талібану" продовжила атаку в Афганістані, провівши обшук в офісі жіночої радіостанції Radio Begum. Вилучили обладнання та заарештували двох співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Керівництво радіостанції заявило, що заарештовані чоловіки не обіймали керівних посад, і закликало до їхнього негайного звільнення.
Водночас Міністерство інформації "Талібану" повідомило, що мовлення станції призупинено через "численні порушення", зокрема трансляцію контенту зарубіжних телеканалів.
Radio Begum розпочало свою роботу 8 березня 2021 року, стало одним із небагатьох медіа в країні, які створюють контент спеціально для жінок. В ефірах звучали освітні програми, телефонні консультації та навіть аудіокниги.
Після приходу до влади талібів у серпні 2021 року тиск на ЗМІ, що працюють із жіночою аудиторією, значно посилився. За даними організації з контролю за свободою інформації від початку 2024 року режим уже закрив щонайменше 12 незалежних афганських медіа.
Таліби запровадили жорсткі обмеження для жінок у суспільному житті. Їм заборонено відвідувати школи та університети, вони витіснені з більшості робочих місць, а ті деякі, хто залишається в телеефірах, зобов'язані з'являтися в нікабах, що закривають усе обличчя, крім очей.
У 2024 році засновниця Radio Begum Хаміда Аман, яка живе в Парижі, запустила супутниковий канал Begum TV, щоб афганські жінки та дівчатка могли здобувати освіту дистанційно. Однак будь-які ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, у країні пригнічуються.
У грудні 2024 року влада "Талібану" закрила телеканал Arezo TV, затримавши сімох співробітників. Тоді Міністерство з пропаганди чесноти і запобігання пороку звинуватило його у "зраді ісламських цінностей".
Нагадаємо, що 2024 року лідер руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада, який контролює владу в Афганістані, схвалив закони щодо заборони жінкам говорити і показувати свої обличчя в громадських місцях.