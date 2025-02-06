Таліби здійснили рейд на жіночу радіостанцію в Афганістані та заарештували співробітників

Керівництво радіостанції заявило, що заарештовані чоловіки не обіймали керівних посад, і закликало до їхнього негайного звільнення.

Водночас Міністерство інформації "Талібану" повідомило, що мовлення станції призупинено через "численні порушення", зокрема трансляцію контенту зарубіжних телеканалів.

Тиск на незалежні ЗМІ

Radio Begum розпочало свою роботу 8 березня 2021 року, стало одним із небагатьох медіа в країні, які створюють контент спеціально для жінок. В ефірах звучали освітні програми, телефонні консультації та навіть аудіокниги.

Після приходу до влади талібів у серпні 2021 року тиск на ЗМІ, що працюють із жіночою аудиторією, значно посилився. За даними організації з контролю за свободою інформації від початку 2024 року режим уже закрив щонайменше 12 незалежних афганських медіа.

Таліби запровадили жорсткі обмеження для жінок у суспільному житті. Їм заборонено відвідувати школи та університети, вони витіснені з більшості робочих місць, а ті деякі, хто залишається в телеефірах, зобов'язані з'являтися в нікабах, що закривають усе обличчя, крім очей.

У 2024 році засновниця Radio Begum Хаміда Аман, яка живе в Парижі, запустила супутниковий канал Begum TV, щоб афганські жінки та дівчатка могли здобувати освіту дистанційно. Однак будь-які ініціативи, спрямовані на підтримку жінок, у країні пригнічуються.

У грудні 2024 року влада "Талібану" закрила телеканал Arezo TV, затримавши сімох співробітників. Тоді Міністерство з пропаганди чесноти і запобігання пороку звинуватило його у "зраді ісламських цінностей".