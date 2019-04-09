В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо американских военных

В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции, возглавляемой НАТО, трое американских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Североатлантического альянса.

Самодельная бомба взорвалась вблизи авиабазы Баграм недалеко от Кабула.

Раненые военнослужащие эвакуированы, им оказывается медицинскаяпомощь.

Представитель Вооруженных сил США в Афганистане, генерал-майор Дэвид Батлер сообщил, что взрыв произошел рядом с конвоем безопасности.

Ответственность за нападение на авиабазу взяло на себя движение "Талибан".

Напомним, 6 апреля в восточном афганском городе Джалал-Абад произошел двойной взрыв, который привел к гибели 3 человек, еще 20 получили ранения. Погибли две женщины и ребенок, среди раненых - 8 бойцов Сил безопасности Афганистана.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это происшествие.