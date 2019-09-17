В Афганистане на выступлении президента взорвалась бомба

В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли, по меньшей мере, 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества. Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

Отметим, ранее также стало известно, что радикальное движение "Талибан" разрешило работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. До этого работу гуманитарной организации запрещали, так как ее сотрудники "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.