В Афганистане на второй день выборов от взрыва погибли 11 людей

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Среди погибших есть дети

В Афганистане на второй день парламентских выборов от взрыва возле избирательного участка погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, в результате взрыва бомбы в афганской провинции Нангархар погибли 11 человек.

По данным властей, бомба была заложена на дороге рядом с избирательным участком. Среди погибших - 6 детей.

Отмечается, что пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что количество взрывов и жертв в первый день парламентских выборов в Афганистане увеличилось до 79 людей.

РБК-Украина также писало, что в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.