В Афганистане восемь человек стали жертвами наводнения

В результате проливных дождей и наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Представитель провинции Герат Джилани Фархад рассказал, что внезапный паводок смыл несколько деревень в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек.

По словам чиновника, после наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести. В настоящее время предпринимаются все меры для их спасения, если они все еще живы.

Помимо этого, глава района Дех Салах северной провинции Баглан Фаиз Мухаммад Хамиди сообщил, проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили повреждения.

Напомним, что только за прошлый месяц в результате наводнений в Афганистане погибли более 80 человек, более 200 человек пострадали, 42 тыс. человек потеряли жилье.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мельбурне (Австралия) произошел пожар на складе с химикатами. Более 175 пожарных борются с пожаром - который, по всей вероятности, будет длиться несколько дней.

Кроме того, в Южной Корее 5 апреля объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара. В результате происшествия было уничтожено 200 домов, один человек погиб и 35 пострадали.