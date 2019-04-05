В Афганістані вісім людей стали жертвами повені

В результаті проливних дощів і повеней в провінціях Герат і Баглан в Афганістані загинули вісім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Представник провінції Герат Джілане Фархад розповів, що раптовий паводок змив кілька сіл в районі Карах, в результаті чого загинули 5 людей.

За словами чиновника, після повені ще 17 сільських жителів пропали без вісті. В даний час вживаються всі заходи для їх порятунку, якщо вони все ще живі.

Крім цього, глава району Дех Салах північній провінції Баглан Фаїз Мухаммад Хаміді повідомив, проливні дощі і повені забрали життя 3 людей, ще 6 чоловік отримали пошкодження.

Нагадаємо, що тільки за минулий місяць в результаті повені в Афганістані загинули більше 80 людей, більше 200 людей постраждали, 42 тис. людей втратили житло.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мельбурні (Австралія) произошел пожежа на складі з хімікатами. Більше 175 пожежних борються з пожежею - який, ймовірно, буде тривати кілька днів.

Крім того, в Південній Кореї 5 квітня оголосили надзвичайний стан масштабної лісової пожежі. В результаті події було знищено 200 будинків, одна людина загинула і 35 постраждали.