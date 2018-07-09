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В Афганистане увеличится украинский контингент, - Пристайко

НовостиПолитика    09.07.2018 - 03:16
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Президент примет участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка"

Председатель представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко сообщил, что число украинских военнослужащих увеличится в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это правда. Наш президент примет участие во встрече всех участников операции "Решительная поддержка", сказал он, добавив, что таким образом Украина выполняет взятые на себя обязанности.

"Указом президента много лет назад было определено, что граница нашего участия – до 35 военнослужащих. Мы к этому времени еще не выбрали эту квоту. Сейчас будет почти 30 человек в разных направлениях, в разных провинциях, с разными иностранными контингентами. Мы просто выполняем свои обязанности, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украина, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она десятилетиями находится", - отметил Пристайко.

Так, контингент украинцев в Афганистане увеличится с 11 до 29 человек. Сейчас в составе миссии НАТО в Афганистане Resolute Support, которая насчитывает в настоящее время всего около 16 тысяч военнослужащих из 39 стран мира - членов Североатлантического союза и партнеров НАТО, - есть 11 украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что военные и дипломатические советники президента США Дональда Трампа предложили увеличить американский военный контингент в Афганистане с 3 тыс. до 8,4 тыс.

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Теги публикации: НАТО, Украина, Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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