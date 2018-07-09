В Афганістані збільшиться український контингент, - Пристайко

Президент візьме участь у зустрічі всіх учасників операції "Рішуча підтримка"

Голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко повідомив, що число українських військовослужбовців збільшиться у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це правда. Наш президент візьме участь у зустрічі всіх учасників операції "Рішуча підтримка", сказав він, додавши, що таким чином Україна виконує взяті на себе обов’язки.

"Указом президента багато років тому було визначено, що межа нашої участі – до 35 військовослужбовців. Ми до цього часу ще не вибрали цю квоту. Зараз буде майже 30 людей у різних напрямках, у різних провінціях, із різними іноземними контингентами. Ми просто виконуємо свої обов’язки, як партнери, які пообіцяли допомогти альянсові, там багато партнерів, не тільки Україна, і цій країні вийти з цієї ситуації, в якій вона десятиріччями перебуває", - зазначив Пристайко.

Так, контингент українців у Афганістані збільшиться з 11 до 29 осіб. Нині у складі місії НАТО в Афганістані Resolute Support, яка налічує на цей час загалом майже 16 тисяч військових із 39 країн світу – членів Північноатлантичного союзу і партнерів НАТО, – є 11 українців.

The Armed Forces of Ukraine have supported NATO-led efforts in Afghanistan since 2007, and is a vital member of Resolute Support's train, advise and assist mission in Western Afghanistan. #39Nations4Peace #ForAfghanistan #NATOSummit @UKRinNATO pic.twitter.com/E6io7VS2rD — Resolute Support (@ResoluteSupport) June 24, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові і дипломатичні радники президента США Дональда Трампа запропонували збільшити американського військового контингенту в Афганістані з 3 тис. осіб до 8,4 тис.