ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды

Новина українською →
Афганистан, Вторник 28 сентября 2021 02:15
В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды Фото: в Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды. Это заявили в департаменте добродетели и порока провинции Гильменд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

“Талибан” запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы.

“Брить бороды и играть музыку в парикмахерских и общественных банях строго запрещено. Если выяснится, что в парикмахерской или общественной бане кто-то сбрил бороду или там играла музыка, с виновными будут поступать в соответствии с законами шариата, и у них не будет права жаловаться”, - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что "Талибан" разрешит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан
NEWS
Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: это удар по Украине, мы будем отвечать
Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: это удар по Украине, мы будем отвечать
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине