В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди
Фото: в Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди (Getty Images)
В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди. Це заявили в Департаменті чесноти і пороку провінції Гільменд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
"Талібан" заборонив перукарям в провінції Гільменд голити бороди клієнтам і ставити музику під час роботи.
"Голити бороди і грати музику в перукарнях і громадських лазнях суворо заборонено. Якщо з'ясується, що в перукарні або громадській лазні хтось збрив бороду або там грала музика, з винними будуть надходити відповідно до законів шаріату, і у них не буде права скаржитися", - йдеться в заяві.
Раніше ми писали, що "Талібан" дозволить жінкам виходити на вулицю, але заборонить музику.