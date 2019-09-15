В Афганистане талибы разрешили работу Красного Креста

Радикальное движение "Талибан" разрешил работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, талибы сняли запрет на деятельность организации и гарантировали безопасность сотрудников Красного Креста во время осуществления ими гуманитарных функций в захваченных районах.

Отмечается, что запрет на деятельность Красного Креста, а также Международной организации здравоохранения был введен боевиками "Талибана" в апреле этого года. Тогда талибы утверждали, что сотрудники организаций "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.

Пока Красный Крест не комментировал информацию о снятии запрета со стороны боевиков "Талибана".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу с радикальным движением "Талибан" на территории Афганистана. Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести мощный удар в ответ на очередную атаку на США.

Также РБК-Украина писало, что президент США объявил об отмене мирных переговоров с лидерами талибов после того, как группа взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский солдат и еще 11 человек.