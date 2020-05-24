В Афганистане талибы объявили о трехдневном перемирии

В Афганистане представители радикального движения "Талибан" объявили о трехдневном перемирии. Оно объявлено на время празднования окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

О прекращения огня заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. Он уверяет, что талибы возьмут в руки оружие, только если прийдется защищаться.

"Ни в коем случае не совершайте никаких наступательных операций против врага. Если противник совершает какие-либо действия против вас - защищайтесь", - сказал он.

Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал такое решение и объявил о прекращении огня.

"Как главнокомандующий я поручил ANDSF (Афганским национальным силам обороны и безопасности) придерживаться трехдневного перемирия и защищаться только в случае нападения", - сообщил президент.

Режим прекращения огня должен начаться 24 мая.

РБК-Украина писало, что в начале мая Трамп провел первую телефонную беседу с лидером талибов Абдул Гани Барадаром.

Напомним, боевики радикальной группировки "Талибан" атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора Трампа с лидером талибов.