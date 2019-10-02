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В Афганистане талибы напали на полицейский участок, много жертв

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 03:28
В Афганистане талибы напали на полицейский участок, много жертв
Иллюстративное фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Погибли 11 сотрудников полиции, 13 взяты в плен

В Афганистане талибы напали на управление полиции в афганской провинции Балх, в результате чего погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.

По данным телеканала, талибы совершили нападение в провинции Балх в ночь на вторник, 1 октября.

По словам представителя губернатора провинции, боевики атаковали полицейский штаб, однако им не удалось взять его под свой контроль.

По сообщениям, мотоколонна из нескольких сотен талибов атаковала здание полиции, в результате чего возникла перестрелка боевиков с полицейскими.

В результате талибы убили 11, взяли в плен 13 полицейских и подожгли здание участка.

Представитель экстремистского движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что боевики захватили район Шорпепа, где и произошло нападение, в провинции Балх.

Власти провинции опасаются роста числа жертв до того, как подкрепление силовиков доберется до отдаленного района.

Напомним, в конце сентября боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

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