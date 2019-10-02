В Афганістані таліби напали на поліцейський відділок, багато жертв

Ілюстративне фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

Загинули 11 працівників поліції, 13 взято в полон

В Афганістані таліби напали на управління поліції в афганській провінції Балх, в результаті чого загинули щонайменше 11 співробітників поліції. Про це повідомляє місцевий телеканал 1TV.

За даними телеканалу, таліби вчинили напад у провінції Балх у ніч на вівторок, 1 жовтня.

Зі слів представника губернатора провінції, бойовики атакували поліцейський штаб, однак їм не вдалося взяти його під свій контроль.

За повідомленнями, мотоколона з кількох сотень талібів атакувала будівлю поліції, в результаті чого виникла перестрілка бойовиків з поліцейськими.

У результаті таліби вбили 11, взяли в полон 13 поліцейських і підпалили будівлю дільниці.

Представник екстремістського руху "Талібан" Забіулла Муджахід заявив, що бойовики захопили район Шорпепа, де і стався напад, в провінції Балх.

Влада провінції побоюється зростання кількості жертв до того, як підкріплення силовиків дістанеться віддаленого району.

Нагадаємо, наприкінці вересня бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в провінції Парван.