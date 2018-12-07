В Афганистане в результате атаки талибов погибли 14 солдат

Иллюстративное фото (twitter.com)

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана заявляет, что погибли 10 афганских военных

Боевики движения "Талибан" напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат, в результате атаки погибли 14 военных, а 21 был захвачен в плен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующие данные сообщили власти провинции.

Член Совета провинции Герат Наджибулла Могеби сообщил, что нападение произошло поздно ночью 6 декабря в районе Шинданд, где расположена одна из крупнейших баз Военно-воздушных сил Афганистана. Она находится в 110 километрах от границы с Ираном.

Могеби отметил, что бой длился шесть часов до утра 7 декабря, прежде чем на место прибыли солдаты подкрепления и оттеснили нападавших.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Гафур Ахмад Джавид заявил, что погибли 10 афганских военных.

Указано также, что в нападении приняли участие 200 членов "Талибана". В ходе нападения боевики использовали реактивные противотанковые гранатометы и автоматические штурмовые винтовки.

По словам главы района Шинданда Хекматуллы Хекмата, в результате боя погибли 30 талибов, а спорадические столкновения продолжаются в регионе и 7 декабря.

Кроме того, представитель "Талибана" Забиулла Муджагид обнародовал в соцсетях видео, на котором, как утверждает мужчина, видно пленных афганских военных, содержащихся в одной комнате. Однако официальные власти Афганистана не комментирует подлинность видео.

Напомним, 2 декабря в провинции Гильменд на юге Афганистана был убит верховный командующий "Талибана".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября в Кабуле в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании по международному частной военной компании G4S, погибли 10 человек и 19 были ранены.