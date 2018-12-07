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В Афганістані внаслідок атаки талібів загинули 14 солдатів

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 18:18
В Афганістані внаслідок атаки талібів загинули 14 солдатів
Ілюстративне фото (twitter.com)

При цьому речник Міністерства оборони Афганістану заявляє, що загинуло 10 афганських військових

Бойовики руху "Талібан" напали на два сторожові пости афганської армії в провінції Герат, у результаті атаки загинули 14 військових, а 21 був захоплений у полон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Відповідні дані повідомила влада провінції.

Член Ради провінції Герат Наджибулла Могебі повідомив, що напад стався пізно вночі 6 грудня в районі Шинданд, де розташована одна з найбільших баз Військово-повітряних сил Афганістану. Вона знаходиться у 110 кілометрах від кордону з Іраном.

Могебі зазначив, що бій тривав шість годин аж до ранку 7 грудня, перш ніж на місце прибули солдати підкріплення і відтіснили нападників.

При цьому речник Міністерства оборони Афганістану Гафур Ахмад Джавід заявив, що загинуло 10 афганських військових.

Вказано також, що у нападі взяли участь 200 членів "Талібану". У ході нападу бойовики використовували реактивні протитанкові гранатомети і автоматичні штурмові гвинтівки.

За словами голови району Шинданд Хекматулли Хекмата, внаслідок бою загинули 30 талібів, а спорадичні сутички тривають у цьому регіоні і 7 грудня.

Крім того, речник "Талібану" Забіулла Муджагід оприлюднив у соцмережах відео, на якому, як стверджує чоловік, видно полонених афганських військових, яких утримують в одній кімнаті. Однак офіційна влада Афганістану не коментує автентичність відео.

Нагадаємо, 2 грудня у провінції Гельманд на півдні Афганістану був убитий верховний командувач "Талібану".

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада у Кабулі в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Британії з міжнародної приватної військової компанії G4S, загинуло 10 осіб і 19 були поранені.

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Новини України ТалібанзагибліАфганистан
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