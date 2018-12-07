В Афганістані внаслідок атаки талібів загинули 14 солдатів

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При цьому речник Міністерства оборони Афганістану заявляє, що загинуло 10 афганських військових

Бойовики руху "Талібан" напали на два сторожові пости афганської армії в провінції Герат, у результаті атаки загинули 14 військових, а 21 був захоплений у полон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Відповідні дані повідомила влада провінції.

Член Ради провінції Герат Наджибулла Могебі повідомив, що напад стався пізно вночі 6 грудня в районі Шинданд, де розташована одна з найбільших баз Військово-повітряних сил Афганістану. Вона знаходиться у 110 кілометрах від кордону з Іраном.

Могебі зазначив, що бій тривав шість годин аж до ранку 7 грудня, перш ніж на місце прибули солдати підкріплення і відтіснили нападників.

При цьому речник Міністерства оборони Афганістану Гафур Ахмад Джавід заявив, що загинуло 10 афганських військових.

Вказано також, що у нападі взяли участь 200 членів "Талібану". У ході нападу бойовики використовували реактивні протитанкові гранатомети і автоматичні штурмові гвинтівки.

За словами голови району Шинданд Хекматулли Хекмата, внаслідок бою загинули 30 талібів, а спорадичні сутички тривають у цьому регіоні і 7 грудня.

Крім того, речник "Талібану" Забіулла Муджагід оприлюднив у соцмережах відео, на якому, як стверджує чоловік, видно полонених афганських військових, яких утримують в одній кімнаті. Однак офіційна влада Афганістану не коментує автентичність відео.

Нагадаємо, 2 грудня у провінції Гельманд на півдні Афганістану був убитий верховний командувач "Талібану".

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці листопада у Кабулі в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Британії з міжнародної приватної військової компанії G4S, загинуло 10 осіб і 19 були поранені.