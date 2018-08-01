В Афганистане в результате атаки боевиков погибло 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами нападения боевиков на здание афганского правительства

В результате нападения боевиков на здание афганского правительства в Джелалабаде погибло по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство AFP.

Чиновники заявили, что в результате нападения и самоубийства боевиков число жертв составляет по меньшей мере 15 человек. В результате серии нападений на город некоторые из тел "сожжены до неузнаваемости".

Напомним, в Афганистане боевики штурмовали здание правительства, в заложниках десятки людей. Нападение началось с того, что к зданию подъехал черный автомобиль, из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.