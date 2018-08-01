В Афганістані в результаті атаки бойовиків загинуло 15 осіб

Щонайменше 15 людей стали жертвами нападу бойовиків на будівлю афганського уряду

В результаті нападу бойовиків на будівлю афганського уряду в Джелалабаді загинуло щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє агентство AFP.

Чиновники заявили, що в результаті нападу і самогубства бойовиків число жертв становить щонайменше 15 осіб. В результаті серії нападів на місто деякі з тіл "спалені до невпізнання".

Нагадаємо, в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, в заручниках десятки людей. Напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам. Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.