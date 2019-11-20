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В Афганістані розбився військовий вертоліт, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 08:42
В Афганістані розбився військовий вертоліт, є загиблі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті інциденту загинули 2 військових

У Афганістані в провінції Логар сталася аварія військового вертольоту Chinook, в результаті чого загинули 2 америкаських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, інцидент стався на південь від афганської столиці Кабула. Наразі причина аварії вертольоту невстановлено. Однак відомо, що в результаті події загинули двоє військових з США.

"Причина аварії (вертольоту - ред.) з'ясовується, але, за попередніми даними, немає підстав вважати, що вона була спричинена ворожим вогнем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представник радикального угрупування "Талібан" Забіхулла Муджахід заявив, що до аварії військового вертольоту причетні таліби. Але підтвердити причетність "Талібану" не вдалося.

"Вчора ввечері американський вертоліт Chinook був збитий і повністю знищений, намагаючись здійснити рейд на позиції талібів у провінції Логар", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу групи островів Токти, які є предметом територіальної суперечки між Японією та Південною Кореєю, розбився вертоліт, на борту якого перебували 7 осіб. Екіпаж та пасажири вертольоту зникли безвісти, наразі ведуться пошуки.

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