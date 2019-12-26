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В Афганистане произошло нападение на военную базу, есть погибшие

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В результате нападения погибли 10 солдат и еще 7 получили ранения

В провинции Балк (Афганистан) произошло нападение на военную базу, погибли десять солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

Сообщается, что в результате нападения на военную базу получили ранения семеро солдат. Также было уничтожено военный танк.

“По меньшей мере десять солдат погибли в результате нападения "Талибана” в среду ночью в провинции Балк”, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на днях в результате нападения талибов на другую военную базу в провинции Балк погибло трое солдат, еще трое получили ранения.

Добавим, что террористическая группировка "Талибан" пока не взяла ответственность за атаку.

Напомним, в Афганистане боевики террористической организации "Талибан" похитили 27 активистов - борцов за мир. Активисты ехали на шести машинах из Герата в соседней Фарах, когда их колонну остановили талибы. Боевики похитили и увезли активистов в неизвестном направлении. Активисты планировали поехать в различные части провинции, чтобы призывать к миру и прекращению огня между воюющими сторонами.

Как сообщало РБК-Украина, в Афганистане 25 местных солдат были убиты во время нападения представителей террористической группировки "Талибан". По данным официальных лиц, террористы проникли на военный блокпост в Карабахском районе. Нападавших было семь. После происшествия боевики "Талибана" покинули район инцидента. Известно, что вскоре "Талибан" взял на себя ответственность за нападение. По данному факту было начато расследование.

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