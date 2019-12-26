У Афганістані стався напад на військову базу, є загиблі

В результаті нападу загинули 10 солдатів та ще 7 отримали поранення
У провінції Балк (Афганістан) стався напад на військову базу, загинули десять солдатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.
Зазначається, що в результаті нападу на військову базу отримали поранення семеро солдатів. Також було знищено військовий танк.
“Щонайменше десять солдатів загинули в результаті нападу "Талібану” у середу вночі в провінції Балк”, - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, днями в результаті нападу талібів на іншу військову базу в провінції Балк загинуло троє солдат, ще троє отримали поранення.
Додамо, що терористичне угруповання “Талібан” поки не взяло відповідальність за атаку.
Нагадаємо, в Афганістані бойовики терористичної організації "Талібан" викрали 27 активістів - борців за мир. Активісти їхали на шести машинах з Герата в сусідній Фарах, коли їх колону зупинили таліби. Бойовики викрали і відвезли активістів в невідомому напрямку. Активісти планували поїхати в різні частини провінції, щоб закликати до миру і припинення вогню між воюючими сторонами.
Як повідомляло РБК-Україна, в Афганістані 25 місцевих солдатів були вбиті під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан". За даними офіційних осіб, терористи проникли на військовий блокпост в Карабахському районі. Нападників було сім. Після події бойовики "Талібану" покинули район інциденту. Відомо, що незабаром "Талібан" взяв на себе відповідальність за напад. За даним фактом було розпочато розслідування.