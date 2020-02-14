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В Афганистане произошел взрыв в школе, погибли пятеро детей

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 14:19
В Афганистане произошел взрыв в школе, погибли пятеро детей
Иллюстративное фото (khaama.com)

Еще трое детей получили ранения

В провинции Кундуз (Афганистан) произошел взрыв бомбы в школе. В результате взрыва погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения, сообщает TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.

Как отметили в МВД, взрывчатка, которая была заложена в школе, сдетонировала вчера вечером.

Все погибшие и пострадавшие являются учениками этого учебного заведения.

Напомним, в США произошел взрыв на металлообрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас), 2 человек пострадали.

РБК-Украина писало, что на юге Афганистана в провинции Урузган в ходе операции сил специального назначения Афганской национальной армии ликвидированы 11 боевиков движения "Талибан". В результате действий спецназа был уничтожен арсенал талибов.

Операция проводилась ночью неподалеку города Таринкот.

Ранее афганский местный телеканал 1TV сообщал о авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. На его борту находились 83 человека, однако позже авиакомпания опровергла информацию об аварии.

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