В Афганістані стався другий вибух за день, є жертви

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Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого загинули щонайменше 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

Як повідомляється, вибух стався приблизно о першій годині дня на площі Масуда, недалеко від будівлі Міністерства оборони країни. В результаті вибуху загинули щонайменше 22 людини, ще 38 отримали поранення.

За даними афганського МВС, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в афганському Чарикаре (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. внаслідок вибуху загинули не менше 24 осіб, ще більше трьох десятків отримали поранення. Президент в результаті теракту не постраждав. Пізніше радикальний рух "Талибан" взяло на себе відповідальність за вибух.

Крім того, в Афганістані сталося кілька нападів, в результаті яких загинули щонайменше 7 осіб. Напади сталися в провінції Фарах, Газні, а також Логар. Крім того, були підірвані опори ліній електропостачання головного енергетичного підприємства DABS, з-за чого третина країни залишилася без електрики. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.