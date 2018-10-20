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У Афганістані проходять парламентські вибори

Новини » Політика    20.10.2018 - 12:03
Ілюстративне фото (Reuters)
Ілюстративне фото (Reuters)

За порядком під час виборів стежать десятки тисяч силовиків

У Афганістані у суботу, 20 жовтня, проходять вибори до парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, парламентські вибори в Афганістані відбуваються на тлі погроз ісламістського руху "Талібан". Раніше ісламісти заявляли, що зроблять все, аби зашкодити проведенню голосування.

Зазначається, що в столиці країни Кабулі у день голосування було зафіксовано кілька вибухів поруч із виборчими дільницями. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що поранених немає, оскільки люди перебували в приміщеннях. Інший посадовець натомість заявив про наявність жертв внаслідок одного з вибухів.

З огляду на погрози ісламістів, понад 50 тисяч правоохоронців задіяні для охорони близько п'яти тисяч виборчих дільниць.

Крім того, деякі з виборчих дільниць у країні відкрилися з запізненням, інші - не відкрилися взагалі. Від виборців і кандидатів вже надходили скарги на довжелезні черги до дільниць, нестачу бюлетенів для голосування та проблеми з новими пристроями для верифікації виборців.

У виборчій комісії країни повідомили, що на тих дільницях, де спостерігалися проблеми, виборці матимуть змогу проголосувати також у неділю, 21 жовтня. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в афганській провінції Гільменд підірвали політика Абдула Кахрамана, який готувався взяти участь у парламентських виборах 20 жовтня, ще сім осіб постраждали в результаті вибуху.

До цього в Афганістані в результаті теракту на передвиборному мітингу в провінції Тахар загинули 22 людини. Ще 36 отримали поранення. Бомба була закладена в мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.

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