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В Афганистане отложили выборы президента

Новости » Политика    31.12.2018 - 00:58
В Афганистане отложили выборы президента
Фото: Афганистан (коллаж РБК-Украина)

Выборы переносятся с апреля на 20 июля

В Афганистане решили отложить выборы президента страны на три месяца из-за проблем с регистрацией кандидатов и технических трудностей. Об этом сообщила Независимая избирательная комиссия страны, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Выборы переносятся с апреля на 20 июля.

По словам председателя комиссии Абдул-Бади Саяда, предыдущий срок выборов трудно соблюсти из-за суровых зимних климатических условий, необходимости транспортировки избирательных материалов и вопросов безопасности и бюджета.

Он утверждает, что перенос на июль позволит лучше подготовиться.

Кроме того, несмотря на то, что регистрация кандидатов на пост президента началась 22 декабря и должна была закончиться 2 января, по состоянию на 27 декабря еще не было ни одного зарегистрированного кандидата.

Избирательная комиссия стремится избежать повторения значительных технических и организационных проблем, возникших с парламентскими выборами в октябре, результаты которых пока не подведены.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не принимал решение о выводе американских войск из Афганистана и не отдавал соответствующего приказа Пентагону.

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