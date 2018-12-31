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В Афганістані відклали вибори президента

Новини » Політика    31.12.2018 - 00:58
В Афганістані відклали вибори президента
Фото: Афганістан (колаж РБК-Україна)

Вибори переносяться з квітня на 20 липня

У Афганістані вирішили відкласти вибори президента країни на три місяці через проблеми з реєстрацією кандидатів і технічні труднощі. Про це повідомила Незалежна виборча комісія країни, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Вибори переносяться з квітня на 20 липня.

Зі слів голови комісії Абдул-Баді Саяда, попереднього терміну виборів важко дотриматися через суворі зимові кліматичні умови, необхідність транспортування виборчих матеріалів та безпекові і бюджетні питання.

Він стверджує, що перенесення на липень дасть змогу краще підготуватися.

Крім того, незважаючи на те, що реєстрація кандидатів на посаду президента почалася 22 грудня і мала закінчитися 2 січня, станом на 27 грудня ще не було жодного зареєстрованого кандидата.

Виборча комісія прагне уникнути повторення значних технічних і організаційних проблем, що виникли з парламентськими виборами в жовтні, результати яких досі не підбиті.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не ухвалював рішення про виведення американських військ з Афганістану і не віддавав відповідного наказу Пентагону. 

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