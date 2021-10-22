В Афганистане остаются более 350 граждан США, половина из них хочет уехать, - CNN

Госдепартамент поддерживает контакты с более 350 гражданами США в Афганистане. Из них около половины хотят покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

Как отметили его источники, речь о контактах Госдепартамента с американцами в Афганистане шла в ходе отчета внешнеполитического ведомства сотрудникам Конгресса.

По данным собеседников телеканала, Госдепартамент поддерживает контакты с 363 американцами. Из них 176 хотят уехать из Афганистана.

Эти цифры, отмечает CNN, показывают, что количество граждан США, желающих покинуть Афганистан, намного выше, чем публично предполагалось администрацией Белого дома на момент вывода американских войск.